Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в США

Украинец Иван Голуб (15-1, 12 КО) встретился с американцем Ланардо Танера (34-13-2, 21 КО) в поединке второго полусреднего веса за титул чемпиона США по версии WBC. Бой проходил в Гановере (Мериленд, США). Голуб одержал победу решением судей.

Украинец начал контролировать Танера с начала боя, но тот избегал попаданий Голуба в первой половине боя. Уже во втором 43-летний Танер начал уставать и пропускать удары молодого украинца.

Трое судей единогласно отдали победу украинцу (дважды 100:90 и 99:91). Напомним, в предыдущем поединке Голуб праздновал победу над колумбийцем Фиделем Монтерросой Муньосом.

Для Голуба тот поединок стал возвращением на ринг после первого в карьере поражения, которое Иван получил в поединке против Джемонтея Кларка в июне 2017 года – тогда украинец проиграл по очкам.

29-летний Иван Голуб родился в Горловке, сейчас живет и тренируется в Нью-Йорке, и все свои бои проводит в США. В послужном списке боксера 15 побед (12 их них досрочные) и одно поражение. В рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 87-е место.