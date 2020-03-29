Украинский чемпион возглавил комиссию боксеров AIBA: Хижняк в ответе за календарь и критерии оценки

Благодаря своему назначению Александр будет иметь право голоса на заседаниях исполнительного комитета

Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира 2017 года и победитель Европейских игр-2019 Александр Хижняк стал председателем комиссии боксеров Международной ассоциации бокса (AIBA). Вице-председателем исполком AIBA избрал чемпионку Европы итальянку Ирму Тесту. Благодаря своему назначению Хижняк теперь будет иметь право голоса на заседаниях исполнительного комитета AIBA.

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"Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории в качестве одного из представителей спортсменов. Я серьезно отношусь к этой ответственности и намерен обеспечить постоянное включение интересов боксеров в процессы принятия стратегических и административных решений. Для моей новой роли я поставил ряд приоритетных задач, таких как раннее утверждение календаря на ближайшие годы. В том числе системы квалификации для Олимпийских игр 2024 года. Я также считаю важным получать более подробное разъяснение критериев, используемых судьями для оценки раундов", — цитирует Хижняка AIBA.

Ранее мы сообщали, что у Украины есть первый пропуск на Олимпиаду в боксе. Лицензию в Лондоне перед остановкой турнира из-за коронавируса завоевал призер чемпионата мира и Европы Николай Буценко в весе 56 кг.

Смотрите, как украинские боксеры соревновались за олимпийскую лицензию

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