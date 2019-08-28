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Украинский флаг и толпы фанатов: как прошла открытая тренировка Ломаченко

28 августа, 21:49

Василий провел открытую тренировку перед боем

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Уже в эту субботу, 31 августа, украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко проведет свой следующий бой. Оппонентом нашего чемпиона будет британец Люк Кэмпбелл. Смотреть бой Ломаченко можно будет на канале "Интер" поздно вечером в субботу, а на нашем сайте будет доступен онлайн поединка.

Как Кэмпбелл готовится к поединку с Ломаченко, смотрите видео:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Украинец будет защищать чемпионские титулы WBA (Super) и WBO в легком весе и поборется за вакантный пояс WBC, который освободил Майки Гарсия после смены весовой категории.

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Так, в Лондоне прошла открытая тренировка перед вечером бокса, на которой присутствовали два главных оппонента. Василия встречали бурными аплодисментами и украинским флагом. Наш боксер порадовал публику коротким спаррингом и жонглированием мячиками. Кстати, его тренировки пытались повторить журналисты, но у них ничего не вышло.

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Видео можно посмотреть с 1:43:00

Отметим, что в андеркарде этого поединка выступят Александр Поветкин и Хьюи Фьюри, а также Чарли Эдвардс и Джошуа Буатси. Полный список боев андеркарта поединка Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне 31 августа.

Накануне важного боя Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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Василий Ломаченко тренировка Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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