Украинский нокаутер Богачук вырубил очередного соперника и завоевал первый титул в карьере

Сергей Богачук не знает поражений в профи / Фото: boxing-mma.com

Украинский боксер Сергей Богачук одержал 16-ю досрочную победу подряд на профессиональном ринге и завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas Super в первом среднем весе. Поединок против американца Тайрона Брансона состоялся в США и завершился нокаутом в четвертом раунде. Еще в третьем раунде Богачук ударом в челюсть отправил соперника на канвас, тот сумел встать и продолжить поединок.

Правда, не на долго – уже в следующей трехминутке украинец снова дважды отправил американца в нокдаун, после чего рефери окончательно остановил поединок.

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24-летний Сергей Богачук родился в Виннице, а сейчас живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Рост – 183 сантиметра, вес – 67,8 кг. Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года с нокаута и с тех пор одержал 16 подряд побед, все – досрочно. После победы над Брансоном в рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 89-е место.

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Его соперник 34-летний Тайрон Брансон потерпел восьмое поражение в карьере при двух ничьих и 28 победах (25 – нокаутом). В рейтинге боксеров на сайте Boxrec в своей весовой категории занимает 66-е место.

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