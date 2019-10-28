Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

Украинский нокаутер Богачук вырубил очередного соперника и завоевал первый титул в карьере

28 октября, 10:27

Украинцу понадобилось четыре раунда, чтобы победить американца

Сергей Богачук не знает поражений в профи

Сергей Богачук не знает поражений в профи / Фото: boxing-mma.com

Украинский боксер Сергей Богачук одержал 16-ю досрочную победу подряд на профессиональном ринге и завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas Super в первом среднем весе. Поединок против американца Тайрона Брансона состоялся в США и завершился нокаутом в четвертом раунде. Еще в третьем раунде Богачук ударом в челюсть отправил соперника на канвас, тот сумел встать и продолжить поединок.

Правда, не на долго – уже в следующей трехминутке украинец снова дважды отправил американца в нокдаун, после чего рефери окончательно остановил поединок.

Реклама

24-летний Сергей Богачук родился в Виннице, а сейчас живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Рост – 183 сантиметра, вес – 67,8 кг. Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года с нокаута и с тех пор одержал 16 подряд побед, все – досрочно. После победы над Брансоном в рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 89-е место.

Читайте также: Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить

В тренде
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"
Чисора уничтожил Прайса

Его соперник 34-летний Тайрон Брансон потерпел восьмое поражение в карьере при двух ничьих и 28 победах (25 – нокаутом). В рейтинге боксеров на сайте Boxrec в своей весовой категории занимает 66-е место.

Ранее мы писали, что британскому палачу Кличко предрекли очередной крах в бою с Руисом. Чемпион мира Джеймс Дуглас ожидает избиения Джошуа Руисом в повторном суперпоединке 7 декабря.

Смотрите, на что Руис потратил гонорар за первый бой с Джошуа

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Сергей Богачук видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нокдаун для обидчика Кличко: Тайсона Фьюри завалил американский
Нокдаун для обидчика Кличко: Тайсона Фьюри завалил американский "бомж"Бокс
Страшилка для Усика: россияне пригрозили украинцу первым в карьере нокаутом
Страшилка для Усика: россияне пригрозили украинцу первым в карьере нокаутомБокс
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"Бокс
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходитьБокс
Скандал в войне за
Скандал в войне за "наследство" Усика: грязного "латвийца" не пускают в финал суперсерииБокс
Трагедия на вечере Усика: назван человек, который оплатит похороны американского боксера
Трагедия на вечере Усика: назван человек, который оплатит похороны американского боксераБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...