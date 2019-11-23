Украинский разогрев перед "Кинг-Конгом" и "Бомбардировщиком": наш боксер сразится перед битвой Уайлдер – Ортис

Виктор Славинский / Фото: Instagram

На "разогреве" боя Уайлдер – Ортис состоится поединок с участием украинского боксера. Виктор Славинский встретится в рейтинговом поединке второго полулегкого веса (до 58,97 кг) с американцем мексиканского происхождения Ригоберто Хермоссило.

Непобежденный 29-летний Славинский родился в Николаеве, но с момента перехода в профессионалы живет, тренируется и практически все свои бои проводит в США. На его счету 10 побед и одна ничья, в рейтинг боксеров полулегкого веса он занимает 245-е место в мире. В этом году это уже пятый поединок Виктора на профи-ринге.

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Его соперник, 27-летний Ригоберто Хермоссило, в профи провел 13 боев: 11 побед, 1 поражение, 1 ничья. В рейтинге он занимает 172-е место. Этот бой станет для Ригоберто возвращением после поражения в мае в битве за свой первый пояс – по версии NABF.

Напомним, за главный бой вечера в Лас-Вегасе Уайлдер заработает в три раза больше, чем Ортис. А в сумме на кону поединка будут стоять почти 30 миллионов долларов. Гонорары боя Уайлдер – Ортис

Превью боя Деонтей Уайлдер – Луис Ортис:

Уайлдер Ортис анонс боя

Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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