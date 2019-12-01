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Украинский супертяж не смог "уложить" непобежденного китайца

1 декабря, 00:42

Андрей Руденко проиграл решением судьей

/ Фото: Twitter

Украинский боксер-супертяжеловес Андрей Руденко проиграл свой пятый бой в карьере на большом вечере бокса 30 ноября в Монако.

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Андрею противостоял китаец Чжан Чжилей в формате 10-раундового поединка. На кону стоял второстепенный титул WBO Oriental, и этот пояс достался китайскому боксеру. Счет судейских записок: 99–91, 98–92, 97–93.

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Отметим, что изначально соперником китайца должен был стать россиянин Сергей Кузьмин, Руденко заменил Кузьмина лишь в начале этой недели.

Также мы рассказывали, чтоТайсон Фьюри победил Владимира Кличко в сауне – сенсационные откровения "Цыганского короля". Знаменитый британский боксер рассказал, как еще до выигрыша в ринге сумел одолеть украинского супертяжа

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Напомним, ранее Усик рассказал, куда бы он слетал на машине времени. Между прошлым и будущим знаменитый боксер сделал бы выбор в пользу первого варианта, чтобы показать своему отцу "золото" Олимпиады-2012.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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