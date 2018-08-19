Украинский супертяж Тесленко одержал 14-ю подряд победу за океаном

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Тесленко продолжает свой путь к чемпионскому бою. В субботу, 18 августа, Тесленко в Атлантик-Сити в андеркарте боя Брайант Дженнингс – Александр Димитренко одержал свою 14-ю подряд победу на профессиональном ринге. Поединок против американца Эвери Гибсона продлился все отведенные для него шесть раундов и завершился победой украинца единогласным решение судей (оценки – 58:55, 59:54, 60:53).

26-летний Александр Тесленко занимает 51-е место в рейтинге действующих супертяжеловесов. Он провел 14 боев и одержал 14 побед, причем 11 были досрочными. Родился в Черновцах, живет и тренируется в Торонто, Канада. На портале boxrec Тесленко значится как канадский боксер, хотя сам Александр выступает в шортах с украинским гербом и часто демонстрирует фото с украинским флагом. У Тесленко впечатляющие габариты: рост составляет 193 см! Отметим, что промоутеры очень аккуратно ведут украинского боксера, он еще не встречался с серьезными оппонентами.

Его соперник, 35-летний Эвери Гибсон, провел 20 боев на профессиональном ринге: 9 побед, 7 поражений и 4 ничьи. В рейтинге занимает 177-е место.

Напомним, что в своей предыдущем поединке в профи Тесленко победил 41-летнего американского боксера.