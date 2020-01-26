Украинский "Терминатор" Арнольд Хегай после поражения в США пообещал вернуться более сильным

Одессит уступил по очкам в бою за звание претендента, но руки складывать не собирается

Стефен Фултон и Арнольд Хегай / Фото: Instagram

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Сегодня утром по киевскому времени одессит Арнольд Хегай проиграл отборочный поединок за звание официального претендента на чемпионский бой по версии WBO. Как мы сообщали, в Нью-Йорке Хегай по очкам уступил американцу Стивену Фултону, хотя по ходу 12-раундового "файта" дважды его валил на канвасы ринга.

Украинец по прозвищу "Терминатор" проиграл "Крутому парню" второстепенное звание чемпиона мира по версии IBO во втором легчайшем весе. Для боксера из Одессы это поражение стало первым на профи-ринге. 27-летний спортсмен, который специализировался на тайском боксе, не собирается сдаваться и будет продолжать карьеру. В частности Арнольд написал в соцсетях:

"Сегодня я проиграл. Спасибо что верили в меня, спасибо за поддержку! Я переживу это и вернусь сильнее!"

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Узнайте, кто такой Арнольд Хегай – "Терминатор" с одесской Молдаванки.

К слову, в главном поединка вечера бокса в Нью-Йорке украинец Иван Редкач проиграл американцу Дэнни Гарсия. Боксер из Шостки также уступил по очкам.

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