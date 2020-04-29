Украинскому боксеру вручили шикарный подарок за 100 тысяч долларов

Украинский боксер Иван Редкач сообщил в Facebook, что его друг подарил ему новый Mercedes S560 2020 года выпуска. Ранее мы писали, что боксер "Киллер" покрасил волосы в цвета флага Украины.

"С детства мне нравится машина Mercedes. Спасибо за подарок моему другу. Как думаете, какой цвет будет у этой машины Mercedes-S560 2020 года?", – написал Редкач.

Отметим, что Mercedes-S560 2020 стоит от 104 тысяч долларов. Редкач стал заметной фигурой на американском ринге после победы над бывшим чемпионом мира Девоном Александером. В январе 2020 года Иван вышел против звездного Дэнни Гарсия, но проиграл единогласным решением судей. В актуальном рейтинге BoxRec среди боксеров полусреднего веса 34-летний Иван Редкач занимает 44-е место в мире.

Кстати, три года – последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинца. На "Уэмбли" Кличко провел едва ли не самый эффектный поединок в своей карьере, но проиграл. Впрочем, возможен реванш.

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