Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)

Россиянин "вырубил" британца, дважды перед этим побывав в нокдауне. Теперь Поветкин - претендент на бой с Фьюри

Первый большой боксерский бой после карантина завершился сенсацией. В английском Брентвуде на арене "Бойцовский сад" 40-летний россиянин Александр Поветкин нокаутировал 32-летнего британца Диллиана Уайта, которого называли безоговорочным фаворитом этого боя. Таким образом "Русский Витязь" получил временный и бриллиантовый пояса WBC, а также статус обязательного претендента на чемпионский титул Тайсона Фьюри. Наш сайт вел онлайн боя Поветкин – Уайт.

Реклама

В четвертом раунде поединка Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель тел" дважды отправил Александра Поветкина в нокдаун. Казалось, что победа британца – дело времени. Однако в пятом раунде россиянин левым апперкотом в челюсть отправил Уайта в глубокий нокаут – британец оказался "в отключке" на настиле, а его голова вылетела за канаты ринга.

Это – второе поражение в карьере Диллиана Уайта, который до этого проигрывал лишь раз, в 2015 году, – техническим нокаутом от Энтони Джошуа. Тогда как Александр Поветкин добыл 36-ю победу в своей карьере и 25-ю – нокаутом.

Реклама

Фото – Matchroom Boxing

Отметим, что к бою с Уайтом Поветкину помогали готовиться два украинца – с россиянином спарринговали Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий.

Реклама

Смотрите, как Владимир Кличко спаррингует с Эвандером Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама