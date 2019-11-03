Уложил Ковалева и нацелился еще на двоих россиян: Валуев говорит о перспективах Альвареса

Сауль Канело Альварес / Фото: Reuters

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев объяснил, почему его соотечественник Сергей Ковалев проиграл сегодня утром мексиканцу Саулю Альваресу в бою за титул WBO в полутяжелом весе. Мы ранее давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес.

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"Такой исход я предполагал, основываясь на причинах, которые лежали на поверхности, – написал у себя в Instagram Валуев. – Тут и определенная усталость от недавнего боя в Екатеринбурге, возраст, специфика перехода Канело в более, на мой взгляд, удобную для него весовую категорию, и разница в технике, здесь все тоже сложилось в сторону мексиканца. После четвертого раунда многое было уже понятно. Канело целенаправленно из раунда в раунд продолжал наращивать преимущество. Звезды не сошлись для нашего боксера. Тут для мистиков еще и перенос времени боя "спасибоUFC".

Валуеву тяжело сказать, какие шаги в ближайшем будущем предпримет Ковалев, но Канело, по его мнению, задержится в полутяжелом весе ради поединка с двумя россиянами: "Не будем гадать ,что и как дальше сложится у Ковалева, но Сауль Альварес, скорее всего, будет драться уже с кем-то из двойки Бивол – Бетербиев". Ранее мы писали, что говорили Ковалев и Альварес после боя: День мертвых и нехватка выносливости для джеба.

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