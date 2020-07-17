Умер сам – и отправил на тот свет другого: страшное ДТП с восходящей звездой мирового бокса

Американец Трэвелл Мэзион, выигравший все свои 17 боев на профи-ринге, попал в смертельную аварию

Непобежденный американский боксер-средневес Трэвелл Мэзион погиб в 24 года в результате страшного ДТП. Авария произошла неподалеку от города Остин. Машина боксера выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение. Водитель одной из машин, в которые врезался Мэзион, также погиб.

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"Мы глубоко опечалены трагической смертью Трэвелла Мэзиона, – заявила промоутерская компания американца. – Мэзион был добрым, харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую он заходил, и на ринге вызывал волнение у поклонников".

Трэвелл Мэзион / Фото: Instagram

Отметим, что на счету Трэвелла Мэзиона по прозвищу "Черное чудо" было 17 побед, из них 13 он добыл нокаутом. В своем последнем поединке, 11 января, Мэзион нокаутировал мексиканца Фернандо Кастанеду.

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Ранее мы писали, что 16-летний футболист насмерть разбился на мотоцикле. Бразилец Игор Соареш на протяжении двух последних лет выступал за "Гояс".

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