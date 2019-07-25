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Умер третий боксер за неделю: 23-летний боец скончался от травм, полученных на ринге

25 июля, 17:24

Уго Сантильяну выстоял все 10 раундов, а затем потерял сознание прямо на ринге

Боксерский мир снова потрясла трагическая новость – в Аргентинец в результате полученных во время боя травм скончался 23-летний местный боксер Уго Сантильян. Он проводил бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксера совета (WBC) Latino Silver против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу. Бой продлился все 10 раундов и завершился ничьей. Сантильян завершил поединок с окровавленным лицом, а пока ждал вердикта судей ему стало плохо.

Прямо на ринге он потерял сознание и после получения первой медицинской помощи был отправлен в госпиталь, где ему провели обследование и обнаружили кровяной сгусток в мозгу. Боксеру тут же сделали операцию, но затем у него случилось две остановки сердца и дыхания. Сегодня утром Уго скончался в госпитале.

Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.

А вчера стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко


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Тег умер, бокс, боксер

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Сегодня|Спорт

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