Умер третий боксер за неделю: 23-летний боец скончался от травм, полученных на ринге
Уго Сантильяну выстоял все 10 раундов, а затем потерял сознание прямо на ринге
Боксерский мир снова потрясла трагическая новость – в Аргентинец в результате полученных во время боя травм скончался 23-летний местный боксер Уго Сантильян. Он проводил бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксера совета (WBC) Latino Silver против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу. Бой продлился все 10 раундов и завершился ничьей. Сантильян завершил поединок с окровавленным лицом, а пока ждал вердикта судей ему стало плохо.
Прямо на ринге он потерял сознание и после получения первой медицинской помощи был отправлен в госпиталь, где ему провели обследование и обнаружили кровяной сгусток в мозгу. Боксеру тут же сделали операцию, но затем у него случилось две остановки сердца и дыхания. Сегодня утром Уго скончался в госпитале.
Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.
А вчера стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.
Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко
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