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Умерла боксерша сборной Украины, чей отец недавно погиб на Донбассе

Сегодня, 11:41

В 28 лет от тромбоза вен печени скончалась Юлия Лясота

Юлия Лясота была мастером спорта по боксу
Юлия Лясота была мастером спорта по боксу. Фото: Facebook

Сегодня утром в реанимационном отделении Хмельницкой городской больницы перестало биться сердце 28-летней боксерши Юлии Лясоты.

"Ее состояние не улучшалось, а сегодня утром, к сожалению, она умерла", – сообщил сайту "Є" главный врач городской больницы Владимир Розгонюк.

Напомним, накануне Юлию Лясоту прооперировали. У нее диагностировали тромбоз вен печени. Вчера утром она была еще в критическом состоянии, но впоследствии в стабильно тяжелом. Что стало причиной внезапной болезни, неизвестно.

Юлия Лясота в 2017 году получила звание "Мастера спорта Украины", была членом сборной Украины по боксу, обладательницей многих медалей не только чемпионата Украины, но и европейских и мировых соревнований. До прихода в бокс выступала на профессиональном уровне за гандбольный клуб "Хмельничанка".

8 апреля этого года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб ее отец Николай Неживой. У Юлии остался 11-летний сын и мать.

Напомним, в феврале этого года ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

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ye.ua

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