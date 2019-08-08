"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Александр Усик написал новый стих

Чемпион мира по боксу восхищает поклонников талантами вне ринга

Александр Усик / Фото: Instagram

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик написал новый стих. Свое творение боксер разместил на станице в Instagram. Усик не впервые берется за сочинение стихов, не так давно он посвятил стих погибшему российскому боксеру Максиму Дадашеву.

Новый стих Александра Усика:

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Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи.

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется

И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть

А еще ранее Александр Усик написал стихотворение об Украине. Боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS.

Мы сообщали, что появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Соперником украинского боксера, скорее всего, станет Карлос Такам.

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