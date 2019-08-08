Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Александр Усик написал новый стих

Сегодня, 14:37

Чемпион мира по боксу восхищает поклонников талантами вне ринга

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик написал новый стих. Свое творение боксер разместил на станице в Instagram. Усик не впервые берется за сочинение стихов, не так давно он посвятил стих погибшему российскому боксеру Максиму Дадашеву.

Новый стих Александра Усика:

Реклама

  • Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
  • Умейте быть добрым и громко смеяться.
  • Умейте любить, без возврата без сдачи.
  • Умейте творить, в этом наша задача.
  • Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.
  • Не нужно в себе собирать эти камни,
  • Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.
  • Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется
  • И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть

А еще ранее Александр Усик написал стихотворение об Украине. Боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS.

Мы сообщали, что появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Соперником украинского боксера, скорее всего, станет Карлос Такам.

Усик танцует за рулем машины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Александр Усик стих

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие
Усик уже не будет первым: боксер рассказал о своем несбывшемся желании
Усик уже не будет первым: боксер рассказал о своем несбывшемся желанииБокс
Довел до слез: российского боксера сняли с рейса за то, что швырялся в девушку деньгами
Довел до слез: российского боксера сняли с рейса за то, что швырялся в девушку деньгамиБокс
"В последний раз": Усик показал, как танцует под рэп за рулем своей дорогой машиныБокс
Альварес лишен пояса IBF, титул в супербою разыграют Деревянченко и Головкин
Альварес лишен пояса IBF, титул в супербою разыграют Деревянченко и ГоловкинБокс
Украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару
Украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонораруБокс