"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Александр Усик написал новый стих

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик написал новый стих. Свое творение боксер разместил на станице в Instagram. Усик не впервые берется за сочинение стихов, не так давно он посвятил стих погибшему российскому боксеру Максиму Дадашеву.
Новый стих Александра Усика:
- Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
- Умейте быть добрым и громко смеяться.
- Умейте любить, без возврата без сдачи.
- Умейте творить, в этом наша задача.
- Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.
- Не нужно в себе собирать эти камни,
- Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.
- Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется
- И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть
А еще ранее Александр Усик написал стихотворение об Украине. Боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS.
Мы сообщали, что появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Соперником украинского боксера, скорее всего, станет Карлос Такам.
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