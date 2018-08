Василий Ломаченко и Дуэйн Джонсон в новой кампании Under Armour

Подчеркивая спортивное происхождение бренда, в новой глобальной кампании, посвященной тренировкам, Under Armour (NYSE: UA, UAA) показывает важность трудолюбия, преданности и стойкости духа.

В качестве главных экспертов-помощников, которые помогают спортсменам раскрыться в полной мере и овладеть любыми умениями, Under Armour выделяет упорные тренировки и тяжелую работу.

В рекламной кампании "Will Finds A Way" (в украинском переводе "Воля Побеждать"), Under Armour ставит целью вдохновить и "зажечь" мир спорта, привлекая потребителей к мотивации путешествия.

Дуэйн Джонсон – главный рассказчик историй о восьми спортсменах-новаторах, это: чемпионка мира по спринту Наташа Гастингс; олимпийская плавчиха Юсра Мардине; опорный защитник НБА Деннис Смит-младший; актриса и чемпионка по тхэквондо – Зоя Чжан; чемпиона мира по дзюдо Тедди Риннер; женщина-каскадер Джесси Графф; триатлонист Джонни Агарь и чемпион штата по боксу и гимнастике Явон "Wanna" Уолтон.

Дуэйн Джонсон и сам знает, что такое тяжелая работа в тренировочном зале и стойкость духа. В качестве главного мотиватора, рассказчика и духа этой кампании он отмечает, что нет ничего невозможного с волей к победе.

На примере собственной жизни Джонсон показывает свое утверждение в действии. Как, будучи самым старательным спортсменом в тренажерном зале, побеждать все жизненные вызовы и стать тем человеком, которым он является сегодня.

Когда его мечта стать профессиональным футболистом была разрушена и он оказался с 7 долларами в кармане, Дуэйн пробил новый путь для себя. Благодаря этим испытаниям он на собственном опыте знает, что у каждого человека есть что-то, что помогает победить сомнения, неудачу или обстоятельства.

"В течение многих лет я испытывал тяжелые неудачи и мои мечты раздавливались, что неизбежно заталкивало меня в тупик. Через эту борьбу на моем пути я изучил одну бесспорную константу успеха, и это всегда быть заядлым, трудолюбивым в своем деле", – сказал Джонсон.

"Наша кампания "Will Finds A Way" посвящена Силе Воли, которая должна преодолеть все вызовы и достичь невероятного. В рамках этой рекламной кампании я имею честь работать вместе с некоторыми самыми рьяными в своей повседневной работе и тренировках женщинами и мужчинами (и детьми), которые достигли величия за несгибаемую волю, решительность и трудолюбие".

Динамика и визуальная стилистика видео переносят зрителя через подборку вдохновляющих жизненных дорог в ритме, который ежедневно сопровождает тренировки спортсменов. Как результат – серия энергичных, мотивирующих видео, которые оставляют зрителям уверенность в том, что независимо от обстоятельств, с силой воли и настойчивостью, вы найдете свой путь к вершине.

Серия роликов продолжается видео-работами, которые еще глубже раскрывают индивидуальные истории "Воли к победе" спортсменов.

• Наташа Хастингс "пропустила свое детство", чтобы сосредоточить всю свою энергию на занятиях бегом и тренировках. Ей пришлось сталкиваться с теми, кто критиковал ее сильное, спортивное телосложение. И эти жизненные реалии, управляемые ее желанием раскрыть свой потенциал, сделали ее одной из лучших спринтеров, представителем беговой элиты, и она получила прозвище "Прима 400 метровки".



• Юсра Мардине претерпела немыслимые потрясения и пережила войну в своей родной стране Сирии. Но ее невероятная сила воли и инстинкт выживания помогли спастись самой и героически спасти беженцев в море, когда их лодка начала тонуть. Она продолжила выступать за олимпийскую команду беженцев и тренируется, чтобы достичь своей следующей цели: выступить на Олимпиаде-2020.



• Деннис Смит-младший имел травму колена, которая угрожала разрушить его мечту – профессионально играть в баскетбол в колледже, а затем в НБА. Но, овладев искусством выполнения Slam Dunk на игровых площадках Файеттвилля и Северной Каролины, игнорируя издевательства "доброжелателей", он попал в НБА, где продолжает играть с тем же упорством, помня, как близко он был от краха мечты.



• Зое Чжан получила серьезную травму, которая ускорила ее ранний выход на спортивную пенсию в качестве чемпиона страны с Тхэквондо. Но вместо того, чтобы останавливаться, она сменила курс и воспользовалась своими спортивными качествами, чтобы стать одной из самых знаменитых актрис Китая с акцентом на боевые искусства. Гибкость и способность быстро адаптироваться придали ей силу, которую следует учитывать, как на большом экране, так и вне его.



• Тедди Райнер с юного возраста посвятил свою жизнь дзюдо и стремится стать великим дзюдоистом. Люди считают, что это естественно для него, но никто не видит, как рано он начинает свой день, сколько часов он проводит в тренажерном зале, как он закаляет свое тело и тяжело работает, чтобы переосмыслить возможности в дзюдо, и продолжает стремиться стать лучшим в мире дзюдо.



• Джесси Графф – настоящая супергероиня; несмотря на ее сверхъестественные способности в преодолении препятствий, выполнении сложных атлетических трюков для известных фильмов и телевизионных шоу, Джесси считает, что ее настоящая суперсила – это ее воля, поскольку она продолжает превосходить своих конкурентов, как мужчин, так и женщин.



• Явон "Wanna" Уолтону очень хорошо знакомо слово "нет", которое в течение своих первых 10 лет жизни он часто слышал от людей, которые не верят в его мечты. Но бескомпромиссный подход Явон к тренировкам и чемпионство в двух видах спорта – гимнастике и боксе – подпитывает его стремление однажды стать чемпионом в супертяжелом весе; ничто не устоит на его пути.



• Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, профессиональный боксер стал лицом рекламной кампании Will Finds A Way в Украине. Специально для выдающегося спортсмена и украинских фанов бренда была создана видеоработа с коротким мотивирующим и вдохновляющим посланием для всех спортсменов – как для новичков, которые только ищут свой путь, так и для профессионалов, которые уже нашли свой рецепт к величию. Видео создано креативной студией Lytvynenko Films при поддержке представителей официального дистрибьютора Under Armour в Украине компании MD Fashion в лице Людмилы Юзькова – директора по маркетингу MD Fashion и Павла Колесника – менеджера по маркетингу Under Armour. Автором идеи и режиссером выступил Александр Литвиненко.



"Во всем, что создает Under Armour, проявляется страсть к спорту. И это расширяет нашу веру в то, что подготовка, а также стойкость к жизненным вызовам и сила воли – это главные ключи к успеху", – заявила Адриен Лофт, старший вице-президент Global Brand Management, Under Armour. - Команда Under Armour с гордостью представляет Дуэйна Джонсона в качестве главного "мотиватора масс". Вместе мы представляем кампанию, посвященную "Силе Воли" и всем спортсменам, которые сумели найти свой путь к величию, в том числе и атлетам, принявшим участие в кампании. Сила воли превзойдет ожидания, преодолеет все препятствия и приведет к величию. А благодаря нашей кампании Will Finds A Way мы бросаем вызов всему миру, чтобы каждый имел силу воли выйти за пределы своих физических и психических возможностей и проявить себя наилучшим образом, как для себя, так и для окружающих ".



Чтобы узнать больше о кампании Will Finds A Way и ознакомиться с контентом спортсменов, посетите www.underarmour.com/will-finds-a-way



Чтобы посмотреть видеоработы кампании, перейдите на страницу www.youtube.com/UnderArmour



Следите за новостями кампании в UA.com, facebook.com/UnderArmourUkraine и присоединяйтесь к страницам на Twitter и Instagram @underarmourukraineofficial с помощью #WillFindsAWay.

Более подробно о рекламной кампании и ее главных лицах, а также новое видео с Василием Ломаченко в поддержку кампании "Will Finds A Way" бренда Under Armour, вы найдете по ссылке https://www.facebook.com/underarmourukraine/



Under Armour официально в Украине:

Онлайн: www.md-fashion.com.ua/underarmour

Официально в розничной сети:

г. Киев ТРЦ SkyMall, Dream Town, Ocean Plaza, Lavina Mall;

г. Харьков ТРЦ Караван.

г. Одесса ТРЦ City Center, Riviera Mall – открытие в августе.

О Василии Ломаченко.

Василий Ломаченко – украинский профессиональный боксер. Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59,0 кг). Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), двукратный чемпион мира (2009, 2011). Чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

Ломаченко также входит в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

О Under Armour, Inc.

Under Armour, Inc. со штаб-квартирой в Балтиморе, штат Мэриленд, США является ведущим новатором, производителем и дистрибьютором фирменной спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Созданные, чтобы сделать всех спортсменов лучше, инновационные продукты бренда продаются по всему миру для потребителей, ведущих активный образ жизни. Цифровая платформа бренда Connected Fitness ™ сочетает в себе ряд популярных мобильных приложений для поддержания здоровья, тренировок, занятий фитнесом и бегом: Endomondo, MapMyRun и другие. Для получения дополнительной информации посетите www.uabiz.com