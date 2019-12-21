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Уничтожение в Пусане: "Корейский зобми" в первом же раунде брутально нокаутировал Фрэнки Эдгара

21 декабря, 16:30

В родной клетке Чхан Сон Чон не оставил никаких шансов своему американскому визави

"Зомби" нокаутировал Эдгара

"Зомби" нокаутировал Эдгара / Фото: Getty Images

В Пусане, Южная Корея, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В главном событии вечера Чхан Сон Чон по прозвищу "Корейский зомби" нокаутировал бывшего чемпиона UFC в легком весе американца Фрэнки "Ответа" Эдгара в первом раунде.

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Как мы рассказывали, Фрэнки Эдгару 38 лет, в юном возрасте он занимался борьбой. Был чемпионом UFC в легком весе, бои Фрэнки признавались различными авторитетными изданиями лучшими в 2011 и 2012 годах. До встречи с "Корейским зомби" в этом году провел он один бой, проиграв единогласным решением судей Максу Холлоуэйю битву за чемпионский титул.

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Тогда как 32-летний кореец Чхан Сон Чон ранее занимался рядом боевых искусств, его можно назвать универсалом в этом плане: кикбоксинг, дзюдо, бразильское джиу-джитсу, бокс и муай-тай. В 2012 году Чон победил Дастина Пуарье приемом "удушение д’арсе", и тот поединок многие издания признали боем года. Интересно, что "Корейский зомби" брал длительный перерыв в период 2014-2017 годов по необычной причине – он отправился проходить срочную службу в армии Южной Кореи! В этом году до поединка с Фрэнки Эдгаром Чон провел один бой, победив в первом раунде Ренату Мойкану и получив бонус за лучшее выступление вечера.

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Как мы писали ранее, тяжеловес из UFC жестоко избил боксера за оскорбления бойцов ММА. Деррик Льюис отомстил за слова неизвестного боксера.

Также сообщалось, что 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша в США не оставила шансов 21-летней сопернице, и рефери остановил избиение.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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видео боя MMA UFC

Источник: Сегодня|Спорт

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