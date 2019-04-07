Ушел из жизни единственный в истории Финляндии чемпион Европы по боксу
Олли Мяки скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни
Чемпион Европы по боксу финн Олли Мяки скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни, об этом сообщает Ilta Sanomat со ссылкой на заявление семьи боксера. Олли Мяки – единственный в истории Финляндии чемпион Европы по боксу. Он завоевал это звание в 1959 году в весе 60 килограмм на турнире в Люцерне.
За свою профессиональную карьеру на ринге боксер провел 50 боев, в которых одержал 28 побед, потерпел 14 поражений, 8 поединков закончились ничейным результатом.
Ранее мы писали, что 2 марта умер легендарный боксер из Зала славы. В 1999 году Педроса был включен Международный зал боксерской славы. Он владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.
Также сообщалось, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута. Дагио до боя с Паруангом одержал 10 побед в 10 поединках на профессиональном ринге. Также он участвовал в боях по правилам смешанных единоборств и муай-тай.
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