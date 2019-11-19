Ушла помогать "Ангелам Чарли" и рожать ребенка: невероятная Ронда Роузи завершила карьеру

Сейчас бывшая абсолютная чемпионка UFC и рестлерша снимается в сериале и борется за новую роль женщин

Ронда Роузи - самая популярная спортсменка в Instagram / Фото: Getty Images

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Бывшая абсолютная чемпионка UFC в легчайшем весе, американская рестлерша Ронда Роузи заявила об уходе из спорта. Ранее мы сообщали, что Роузи получила устрашающую травму на съемках сериала, сломав себе дверью палец.

"Я приняла решение, касающееся моего будущего и моей жизни, — сообщила 32-летняя Роузи изданию The Sun. — Я сделаю все от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к новой роли женщин в этом мире. А потом я рожу ребенка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена".

Ронда Роузи / Фото: Instagram

Ронда Роузи в 2007 году стала чемпионкой мира по дзюдо. А в 2008 году Ронда стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпиаде в Пекине. Потом перешла в смешанные единоборства. Была чемпионкой UFC, всего провела 14 боев. После 12 побед дважды подряд проиграла Холли Холм (ноябрь 2015) и Аманде Нуньес (31 декабря). Летом прошлого года Ронда Роузи стала первой женщиной в Зале Славы UFC.

Сейчас Ронда также играет роль боевого инструктора в американском сериале "Ангелы Чарли":

Ронда Роузи в "Ангелах Чарли" Видео: Instagram

Также в этом году во время выступления на реслинг-шоу WrestleMania35 Роузи сломала руку. Ронда перешла в реслинг в 2018 года. Она дебютировала в организации в апреле 2018 года. Летом она получила пояса на SummerSlam.

Ранее мы уже сообщали, что легенда женских боев Ронда Роузи вышла замуж. Американская спортсменка и боец UFC Трэвис Браун сыграли свадьбу на Гавайях.

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Ронда Роузи Видео: Instagram.com

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