Усик – Беллью: во сколько начало и где смотреть бой

Александр Усик против Тони Беллью, бой который все ждут с лета, состоится уже сегодня ночью в Манчестере. На кону абсолютно все чемпионские пояса тяжелого веса – WBC, WBA, WBO, IBF, The Ring. Их владелец Александр Усик будет защищать в поединке против Тони Беллью. Интересно, что именно украинец был инициатором этого боя. Сразу после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр бросил вызов Тони – и тот его принял. Онлайн-трансляция боя Александр Усик – Тони Беллью уже идет на нашем сайте.

На профессиональном ринге Александр Усик провел 15 поединков и все выиграл, 11 побед нокаутом. Тони Беллью провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения (1 нокаутом), 1 ничья.

Начало боксерского вечера в Манчестере в 18:00 по местному времени (20:00 по Киеву). В андеркарде пройдет семь поединков, а значит бой Усик – Беллью будет не раньше полуночи по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию вечера бокса организует телеканал "Интер", ее начало в 22:30. Кроме того, трансляцию поединка Усик – Беллью также можно будет посмотреть на спутниковых каналах: Cosmote Sport 7, Diema Sport, Kwese Sports 1, OSN Sports 2, Polsat Sport, RMC Sport 1, RMC Sport UHD, RTL Croatia, Sky Sports Box Office, Sport 2 (czech/svk/hungary), Sport 3 (Israel), TV3 MAX, ViaSport+.