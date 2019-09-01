Усик, берегись: будущий соперник украинца брутально нокаутировал оппонента

Следующий соперник украинского боксера Александра Усика голландец Тайрона Спонга одержал уверенную победу нокаутом над эквадорцем Джейсоном Миндой. Бой продлился менее двух раундов – во второй трехминутке Спонг зажал соперника в углу и мощными ударами отправил в глубокий нокаут.

Поединок Усик – Спонг состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Это будет дебютный бой в супертяжелом весе. Интересно, что сам Усик не сумел правильно выговорить фамилию будущего соперника, чем рассмешил журналиста.

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Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу Король Ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок против Карлоса Такама окончательно сорвался. "Мы ведем переговоры с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника", – сообщил Хирн.

Смотрите одну из недавних тренировок Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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