"Усик – большая опасность для всех": Белью рассказал о бое украинца с Фьюри и Джошуа

Александр Усик / Фото: Facebook

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью прокомментировал перспективы Александра Усика в поединках с чемпионами хэвивейта.

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"Усик – большая опасность для всех. Он очень, очень хороший боксер. Я просто думаю, что единственное, чего не хватает Усику, – это габариты и вес. Он будет бить всех в течение пяти или шести раундов – очень похоже на то, как я бил его, пока не устал – и тогда соперник ответит ему. Я думаю, что только два парня будут слишком далеко, вероятно, это Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Джошуа, который вышел в ринг в субботу вечером, думаю, это идеальная модель для борьбы с Усиком", – отметил боксер.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

"Он достаточно большой для Фьюри или Джошуа. Но он победил бы Деонтея Уайлдера. Я думаю, что технически он сделал бы Деонтея Уайлдера совершенно нелепым. И Уайлдер узнает об этом, поэтому не тронет его. Стили делают драки", – сказал Белью.

Ранее мы рассказывали, что промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным. Эдди Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем – с Усиком.

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