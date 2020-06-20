"Усик будет биться с победителем боя Джошуа – Пулев": британский промоутер успокоил украинца

Украинский боксер Александр Усик уже длительное время не может дождаться чемпионского боя. Отчасти на это повлияла пандемия коронавируса, ведь промоутеры заинтересованы проводить вечера бокса в присутствии зрителей на аренах. Крымчанин является претендентом на бой по версии WBO с британским чемпионом Энтони Джошуа, хотя сначала ему предстоит пройти проверку ветераном Дереком Чисорой. Вчера промоутер Александр Красюк подтвердил, что Усик не откажется от чемпионского боя с Джошуа ни за какие деньги.

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Несколько успокоил команду украинца и промоутер Эдди Хирн, заверив, что Энтони не будет избегать боя с Александром. Однако ждать боев придется еще довольно долго. Слова главы британской промоутерской компании Matchroom Boxing приводит BoxingNews 24:

"У нас есть проблема с Александром Усиком, который, вероятно, подерется с Дереком Чисорой в октябре. Он обязательный претендент для Джошуа, так что мы можем оказаться в ситуации, когда Энтони не будет биться за звание абсолютного чемпиона мира. Я сделаю все возможное, чтобы устроить поединок за титул абсолютного чемпиона, не нарушая при этом права других людей. Усик не разрешал Пулеву драться за титул IBF. Но в IBF сказали: "Мы следующие", и Усик принял этот удар. Александр должен подраться с победителем боя Джошуа – Пулев. Если мы не придумаем для Усика другой план, он будет сражаться с победителем".

Около недели назад Усик кардинально изменил свой имидж и наконец-то подстригся – помолодел вдвое.

Смотрите, как Александр рисовал картину в собственном стиле

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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