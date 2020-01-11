"Усик будет драться с Джошуа. Это факт!" Промоутер назвал всех соперников украинца в 2020 году

Александр Красюк рассказал о будущем нашего супертяжа: оно зависит от решения одного-единственного человека

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем своего подопечного. Отметим, что накануне Усик попал в ТОП-100 боксеров за всю историю – вместе с другим украинцем Владимиром Кличко.

Следующий поединок 32-летнего Александра Усика может иметь титульный характер, если чемпион Энтони Джошуа откажется от пояса WBO и проведет обязательную защиту против Кубрата Пулева по линии IBF.

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Со-промоутер Усика Эдди Хирн, в свою очередь, намерен организовать бой Александра против Дерека Чисоры за промежуточный или вакантный пояс WBO, но Красюк не исключает и вариант с поединком против Джозеффа Паркера.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

"Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер", – заявил промоутер Усика Александр Красюк

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

"Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в ближайшем бою или следующем. Сейчас мы ожидаем решения Энтони", – приводит слова Красюка Sky Sports

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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