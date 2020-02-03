Усик дал прогноз на бой несостоявшегося самоубийцы: украинец ставит на его соперника

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images

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Уже 22 февраля чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдерпроведет реванш против британца Тайсона Фьюри. Своим прогнозом на поединок, в котором Фьюри обещает нокаутировать Уайлдера за два раунда, поделился украинский супертяж Александр Усик.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

"Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри, – говорит Усик. – Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто попасть в любой момент, как это и произошло в их первом поединке"

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Александр Усик / Фото: Instagram

"Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", – добавил Александр Усик

Уайлдер – Фьюри / Фото: Reuters

Отметим, что предстоящий соперник Тайсона Фьюри недавно сделал громкое признание. "Я реально думал о самоубийстве, – заявил Уайлдер. – Пистолет лежал у меня на коленях". По словам Деонтея, мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью, посетили его в 20 лет, когда у его новорожденной дочки обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Благо, у американского боксера хватило сил не пойти на такой шаг.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. "Цыганскому королю" дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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