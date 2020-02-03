Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Усик дал прогноз на бой несостоявшегося самоубийцы: украинец ставит на его соперника

3 февраля, 14:23

В поединке Фьюри - Уайлдер, который состоится 22 февраля, Александр отдает предпочтение "Цыганскому королю"

Уайлдер и Фьюри

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images

Реклама

Уже 22 февраля чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдерпроведет реванш против британца Тайсона Фьюри. Своим прогнозом на поединок, в котором Фьюри обещает нокаутировать Уайлдера за два раунда, поделился украинский супертяж Александр Усик.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

"Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри, – говорит Усик. – Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто попасть в любой момент, как это и произошло в их первом поединке"

Читайте также: В субботу Киев примет чемпионский поединок по боксу: где, когда смотреть бой, цены на билеты

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

"Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", – добавил Александр Усик

Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри / Фото: Reuters

Отметим, что предстоящий соперник Тайсона Фьюри недавно сделал громкое признание. "Я реально думал о самоубийстве, – заявил Уайлдер. – Пистолет лежал у меня на коленях". По словам Деонтея, мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью, посетили его в 20 лет, когда у его новорожденной дочки обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Благо, у американского боксера хватило сил не пойти на такой шаг.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. "Цыганскому королю" дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самый толстый боксер не продержался и два раунда: видео нокаута
Самый толстый боксер не продержался и два раунда: видео нокаутаБокс
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутера
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутераБокс
Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцев
Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцевБокс
Чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон: ответ Конора не заставил себя долго ждать
Чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон: ответ Конора не заставил себя долго ждатьБокс
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профиБокс
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...