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Усик даже обедает в перчатках: эпическое фото украинского боксера в ресторане

4 ноября, 01:01

Знаменитый спортсмен показал, как набирает вес для выступлений в супертяжелом дивизионе

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Олимпийский чемпиион-2012 Александр Усик, выигравший все возможные титулы в крузервейте и с победы стартовавший с супертяжелом дивизионе, показал, как он набирает вес для выступлений в хэвивейте. Усик, накануне впервые попавший в ТОП-5 супертяжей, выложил в Instagram фото из ресторана, где он заказал себе аппетитное блюдо, от одного только вида которого у любого голодного человека потекут слюнки. А может, даже и у сытого!

"Вес", – кратко, но емко подписал фотографию у себя в Instagram Александр Усик.

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Правда, внимание подписчиков знаменитого украинского боксера привлекло не столько блюдо, сколько то, как именно поглощал его Усик – дело в том, что с этой целью Александр вооружился черными резиновыми перчатками. Эта тема была главной в комментариях к иллюстрации на странице спортсмена в соцсети:

  • Норм трамбовочка
  • На массе
  • Приятного!
  • Сними этот топ. Он ужасен
  • Ганнибал Лектер
  • Почему он ест в перчатках???
  • Потому что в заведениях с жирной пищей едят только в перчатках
  • Потому что он боксер))

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Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

Как мы писали ранее, после победы над Чаззом Уизерспуном Усик готовится провести титульный бой:названы сроки и соперник украинца. В феврале против Александра намерены выставить британца Дерека Чисору, в свое время плюнувшего в лицо Владимиру Кличко.

Отметим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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бокс Александр Усик супертяжелый вес

Источник: Сегодня|Спорт

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