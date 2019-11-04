Усик даже обедает в перчатках: эпическое фото украинского боксера в ресторане

Олимпийский чемпиион-2012 Александр Усик, выигравший все возможные титулы в крузервейте и с победы стартовавший с супертяжелом дивизионе, показал, как он набирает вес для выступлений в хэвивейте. Усик, накануне впервые попавший в ТОП-5 супертяжей, выложил в Instagram фото из ресторана, где он заказал себе аппетитное блюдо, от одного только вида которого у любого голодного человека потекут слюнки. А может, даже и у сытого!
"Вес", – кратко, но емко подписал фотографию у себя в Instagram Александр Усик.
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Правда, внимание подписчиков знаменитого украинского боксера привлекло не столько блюдо, сколько то, как именно поглощал его Усик – дело в том, что с этой целью Александр вооружился черными резиновыми перчатками. Эта тема была главной в комментариях к иллюстрации на странице спортсмена в соцсети:
- Норм трамбовочка
- На массе
- Приятного!
- Сними этот топ. Он ужасен
- Ганнибал Лектер
- Почему он ест в перчатках???
- Потому что в заведениях с жирной пищей едят только в перчатках
- Потому что он боксер))
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Как мы писали ранее, после победы над Чаззом Уизерспуном Усик готовится провести титульный бой:названы сроки и соперник украинца. В феврале против Александра намерены выставить британца Дерека Чисору, в свое время плюнувшего в лицо Владимиру Кличко.
Отметим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.
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