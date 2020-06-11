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Усик должен быть следующим: глава WBO поставил ультиматум британскому чемпиону

11 июня, 22:56

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя возможность боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Джошуа и Фьюри Валькарселю нравится

Президент WBO Пако Валькарсель прокомментировал новость о договоренности британских чемпионов в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри о двух боях в 2021 году. При этом Джошуа сначала должен провести обязательную защиту пояса против обладателя пояса WBO – Александра Усика. Ранее мы сообщали, что команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри.

"Мне нравится бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между чемпионом WBO Энтони Джошуа и бывшим чемпионом WBO Тайсоном Фьюри, но обязательная защита титула WBO должна быть следующей", – написал Валькарсель в Twitter.

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Из этого можно сделать вывод, что больше ни на какие уступки Джошуа Всемирная боксерская организация не пойдет. Если после обязательной защиты титула IBF против Кубрата Пулева Энтони не встретится с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком, то у британца заберут пояс. Ждать поединок с украинцем до 2022 года никто не будет.

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Хотя ранее была информация, что Джошуа готов отказаться от пояса, на который претендует Усик, с возможностью вернуть его.

Смотрите, как Джошуа взял реванш у Руиса

Видео: Reuters

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защита WBO Александр Усик супертяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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