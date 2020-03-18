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Усик, Джошуа и Поветкин под угрозой: промоутер рассказал, какие бои может отправить в нокаут коронавирус

18 марта, 13:29

Богдан Юрков

Эдди Хирн признал, что все главные поединки весны и начала лета рискуют быть перенесенными на новые даты

Глава боксерской промоутерской компании Matchroom Boxing, сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, запланированный на 20 июня на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне, может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. Также Хирн подтвердил, что под угрозой отмены и поединок Усик – Чисора 23 мая.

"Энтони Джошуа требовал, чтобы его следующий бой состоялся в Великобритании. До 20 июня еще много времени, эта дата по-прежнему остается в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы находимся на одной волне. Конечно, решение Премьер-лиги Англии о новых сроках футбольных матчей сыграет важную роль. Нужно будет привести в порядок и ситуацию с датами боксерских боев. У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут быть перенесены. Конечно, надеемся, что не придется. Но ситуация постоянно меняется. В теории, бой Джошуа- Пулев может состояться в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы еще надеемся, что проведем его 20 июня", – рассказал в комментарии SkySports промоутер Эдди Хирн

Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора

Джошуа vs Пулев

Джошуа vs Пулев / Фото: Getty Images

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Напомним, коронавирус поставил на паузу почти весь мировой спорт. В частности, Евро-2020 перенесен на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты, включая Премьер-лигу Украины, остановлены. В то же время Олимпиада в Токио, которая должна стартовать через 4 месяца, еще не отменена.

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бокс Александр Поветкин Кубрат Пулев Александр Усик коронавирус Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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