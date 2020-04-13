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Усик еще не чемпион, но уже появился претендент на его будущий пояс

13 апреля, 18:23

Александр Трикиша

Промоутер кубинского боксера надеется, что Усик получит титул, а затем будет защищать его в бою с Санчесом

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик узнал имя потенциального соперника. Встретиться на ринге с украинцем желает кубинский боксер Фрэнк Санчес, при этом промоутер кубинца Майк Барао надеется, что на тот момент Усик будет владеть титулом WBO, который сейчас принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Отметим, что Усик должен был боксировать с Дереком Чисорой, но их бой был отменен из-за пандемии коронавируса. Также сорвался бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева.

"Это просто догадка, но я думаю, в следующие 12 месяцев Усик получит пояс WBO в тяжелом весе. Фрэнк в хорошей позиции, чтобы провести поединок за титул WBO, если это произойдет. Когда мир бокса вернется на круги своя, мы попытаемся организовать бой против Джуниора Фа или Майкла Хантера, чтобы утвердить свои претензии на пояс", – сказал Барао.

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Напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Но его бой против Джошуа оказался под угрозой, так как сам британец намерен провести объединительный поединок против своего соотечественника Тайсона Фьюри. Есть большая вероятность, что Всемирная боксерская организация отберет у Джошуа титул и отдаст Усику, либо украинец разыграет его с ближайшим конкурентом из рейтинга организации – сейчас это новозеландец Джозеф Паркер. Санчес идет на 11-м месте.

Смотрите тренировку Усика с монетами:

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Фрэнк Санчес

Источник: Сегодня|Спорт

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