Усик готов драться с Чисорой без зрителей: "Я уже очень сильно соскучился, я хочу боксировать"

Украинский боксер Александр Усик рассказал, когда может состояться его поединок против Дерека Чисоры. Напомним, бой Усик – Чисора должен был пройти в Лондоне еще 23 мая, но был перенесен из-за коронавируса. Сейчас же ближайший соперник Усика неожиданно собрался драться со своим промоутером. Дерек Чисора сообщил, что Дэвид Хей пообещал дать ему реванш за бой 2012 года.

"Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса. Идет общение. Бой планируется в Англии и все зависит от того, какие меры примет правительство Англии в борьбе с пандемией. Поединок однозначно хотят провести со зрителями. Это будет офигенный поединок. Такие поединки вау как зажигают. И Дерек говорит: "Я хочу, чтобы зрители увидели, что будет происходить в ринге". У меня такое же желание.

Пока мы в режиме ожидания. То, что проводятся некоторые поединки без зрителей в США или где-то еще без зрителей, да они есть… С точки зрения спортсмена я уже очень сильно соскучился, я хочу боксировать. Мне без разницы, со зрителями или без. Со зрителями, конечно, это будет гораздо круче, это атмосфера, драйв", – рассказал Усик в интервью, опубликованном на официальном канале боксера в Youtube.

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Также мы писали, что Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко. Украинский боксер поддерживает себя в форме, готовясь к бою с британцем.

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