Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Усик готов отдать все пояса. Зачем они ему нужны?": промоутер – о будущем украинского боксера

5 июня, 18:09

WBC советовался с командой Усика, прежде чем лишать его чемпионского титула

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Getty Images

Промоутер абсолютного чемпионат мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, как команда отреагировала на что, что WBC лишила украинца титула, но зато оставила ему статус "чемпиона в отпуске". Ранее из-за отказа проводить обязательную защиту украинца лишила своего титула WBA.

"Всемирный боксерский совет согласовывала с нами этот шаг. Во время переговоров мы честно озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории, а не в тяжелом дивизионе. но мы договорились с WBC, что Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в крузервейте. Подобная договоренность существует с WBA", – признался промоутер.

В будущем Усик может лишиться всех титулов в крузервейте, зато получит шанс побороться за пояс уже в супертяжелом весе.

"В ближайшее время мы откажемся и от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А что касается IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелой весовой категории?", – добавил Красюк.

Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.

Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Как Усик готовится к дебюту в супертяжах

Тренировка Усика

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, WBC, Александр Усик

Вы сейчас просматриваете новость " "Усик готов отдать все пояса. Зачем они ему нужны?": промоутер – о будущем украинского боксера". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

expres.online

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже не чемпион: Усика лишили второго пояса, оставив ему необычный статус

Сегодня, 10:54

За титул, отобранный у украинца, поспорят Кшиштоф Гловацки и Майрис Бриедис. Их бой пройдет 15 июня

Усик теперь – в отложенных: названы сроки для боя-реванша Джошуа – Руис

2 июня, 15:59

Промоутер Эдди Хирн, еще в пятницу планировавший поединок Джошуа – Усик, теперь о нем и не заикается

Украинские спортсмены в соцсетях: Зинченко показал невероятный рост и угрожает позиции Усика

1 июня, 18:04

Василий Ломаченко в этом месяце может стать первым украинским спортсменом с 1,5 миллионами подписчиков, а Зинченко готов сместить со второго места Усика

"Это кто?": Александра Усика не сумели распознать поклонники группы KAZKA

31 мая, 21:13

Украинский боксер, восстанавливаясь после разрыва бицепса, встретил в США свою знаменитую соотечественницу

Промоутер сильнейшего тяжеловеса планеты снова заговорил о бое с Усиком, а букмекеры начали прием ставок

30 мая, 15:30

Эдди Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа на поединок после Руиса: это болгарин Пулев и украинец Усик

Немец, отбивший Усику все ниже пояса, одержал грязную победу. И тут же ее потерял

18 мая, 10:07

Скандальный Хук уже в первом раунде вырубил своего соперника, но сделал это не по правилам

ГУСЕВ: «Когда Вакс удалял Гармаша, у него в глазах доллары были»

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Ученые выяснили, в каком возрасте человек становится взрослым

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Сегодня, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

Вчера, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

Вчера, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

Вчера, 00:23

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

3 июня, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

Когда у человека наступает старость

Ани Лорак внезапно уволила всю свою команду в России

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь