"Усик готов отдать все пояса. Зачем они ему нужны?": промоутер – о будущем украинского боксера
WBC советовался с командой Усика, прежде чем лишать его чемпионского титула
Промоутер абсолютного чемпионат мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, как команда отреагировала на что, что WBC лишила украинца титула, но зато оставила ему статус "чемпиона в отпуске". Ранее из-за отказа проводить обязательную защиту украинца лишила своего титула WBA.
"Всемирный боксерский совет согласовывала с нами этот шаг. Во время переговоров мы честно озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории, а не в тяжелом дивизионе. но мы договорились с WBC, что Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в крузервейте. Подобная договоренность существует с WBA", – признался промоутер.
В будущем Усик может лишиться всех титулов в крузервейте, зато получит шанс побороться за пояс уже в супертяжелом весе.
"В ближайшее время мы откажемся и от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А что касается IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелой весовой категории?", – добавил Красюк.
Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.
Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.
Как Усик готовится к дебюту в супертяжах
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