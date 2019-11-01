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Усик готовится провести титульный бой: названа дата и соперник украинца

1 ноября, 18:33

Александр Усик может встретится с Дереком Чисорой

Александр Усик настраивается на Джошуа

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

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Промоутер Эдди Хирн подтверждает возможность поединка украинского супертяжеловеса Александра Усика с британцем Дереком Чисорой.

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"Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут подраться в следующем году, возможно, даже за титул чемпиона WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", – отметил Хирн.

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"У Чисоры также все готово к бою с Джозефом Паркером. Чисора – Бенджамин Баттон британского супертяжелого веса. Дерек готов к большим поединкам. Усик и Паркер – основные претенденты на бой с ним", – сказал промоутер.

Кстати, смотрите рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов - кто популярен в социальной сети Instagram. Первое место с большим отрывом удерживает Василий Ломаченко – единственный украинский спортсмен с миллионом фанатов

Смотрите, как Усик готовился к дебютному бою в супертяжелом весе:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Sky Sports

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