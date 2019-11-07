Усик хочет биться с плюнувшим в лицо Кличко боксером

Усик не хочет долго ждать / Фото: Reuters

Новое развитие получила ситуация с возможным поединком украинского боксера Александра Усика против скандального британца Дерека Чисоры. 32-летний крымчанин подтвердил, что готов боксировать с Чисорой, сообщает сайт boxingnews24. Напомним, ранее промоутер украинца Эдди Хирн заявлял, что ждет решения от своего подопечного.

Три недели назад Усик дебютировал в супертяжелом дивизионе, одержав в Чикаго досрочную победу над американцем Чаззом Уизерспуном. Тогда соперник отказался продолжать поединок после семи раундов.

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После этого Александр говорил, что хотел бы сразиться за чемпионский титул. В принципе это возможно, ведь Всемирная боксерская организация (WBO) сделала его обязательным претендентом. Однако украинцу стоит дождаться исхода декабрьского противостояния Энтони Джошуа с американцем Энди Руисом-младшим. Пока же, чтобы не простаивать, Усик готов выйти на Чисору. Напомним, в свое время британец "прославился" тем, что плюнул в лицо Владимиру Кличко перед боем с его братом Виталием.

Напомним, крымчанин выиграл все свои 17 боев в профессионалах, из них 13 – нокаутом. У 35-летнего Чисоры в карьере 32 победы и 9 поражений. Правда, некоторые эксперты считают, что Усик еще не готов к великим свершениям в супертяжах.

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