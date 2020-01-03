"Усик хочет кусок большого пирога. Пусть попробует выдрать его из моих рук": Джошуа бросил вызов

Александр Усик / Фото: Getty Images

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO британец Энтони Джошуа в ближайшее время хотел бы встретиться с небитым украинцем Александром Усиком. Ранее мы писали, что Джошуа идет в ММА.

"Это очень достойный соперник. Когда я выстраиваю свою оппозицию, то хочу драться с такими оппонентами, как Усик. Чтобы гордо сказать потом, что я побил его, – заявил Энтони. – Он очень хорошо использует свои ноги, а также отлично держит руки. Ты не можешь попасть по нему, потому что он так хорошо двигается. Но даже если тебе удастся поймать его, то удары прилетают в перчатки. Я буду делать то, чем занимаюсь и сейчас, изучать его – работу ног, как он держит руки, когда открывается. Затем я поговорю с людьми, которые уже с ним дрались и попытаюсь выяснить, как его победить".

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Джошуа вспомним и былые заслуги Александра – до того, как он сменил категорию.

"Усик – потрясающий крузер, абсолютный чемпион мира, который решил подняться в супертяжелый вес, чтобы зарубиться с большими парнями. Он все еще продолжает изучать дивизион, но уже хочет получить кусок большого пирога. Что же, приглашаю его попробовать выдрать его из моих рук".

Ранее мы сообщали, что два обидчика Кличко сойдутся на "Уэмбли": промоутер объявил о поединке Фьюри – Джошуа. По словам представителя "Цыганского короля", уже в 2020 году мы увидим схватку британских звезд супертяжелого веса.

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