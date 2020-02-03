"Усик – ходячий террор! Не нужно давать ему освоиться": промоутер предостерег короля супертяжей

Украинец еще не чувствует себя комфортно в новом весе, но "потом он принесет кучу проблем"

Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Промоутер Спенсер Фирон считает, что британскому чемпиону мира в супертяжелом весе по трем главным версиям Энтони Джошуа нужно как можно раньше встретиться с Александром Усиком (17-0, 13 КО). Иначе потом поединок с украинцем может очень дорого ему стоить. Ранее мы писали, что Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине.

"Пулев очень долго ждал своего шанса. Будет честно, по отношении к Кубрату, дать бой сначала ему, а потом Усику. Но на месте Джошуа я бы сказал Пулеву, что он будет следующим соперником, но после Усика. Потому что Усик – ходячий террор, большая проблема. Лучше подраться с ним сейчас, – отмечает Фирон. – Не нужно давать Усику время освоиться в супертяжелом весе, пустить здесь свои корни. Он еще не чувствует себя здесь комфортно, но потом он принесет кучу проблем".

Александр Усик с Владом Ямой на Лиге смеха

Ранее мы сообщали, что Усик дал прогноз на бой несостоявшегося самоубийцыДеонтея Уайлдера против британского супертяжа Тайсона Фьюри.

"Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри, – говорит Усик. – Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто попасть в любой момент, как это и произошло в их первом поединке".

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама