"Усик – ходячий террор! Не нужно давать ему освоиться": промоутер предостерег короля супертяжей

Промоутер Спенсер Фирон считает, что британскому чемпиону мира в супертяжелом весе по трем главным версиям Энтони Джошуа нужно как можно раньше встретиться с Александром Усиком (17-0, 13 КО). Иначе потом поединок с украинцем может очень дорого ему стоить. Ранее мы писали, что Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине.
"Пулев очень долго ждал своего шанса. Будет честно, по отношении к Кубрату, дать бой сначала ему, а потом Усику. Но на месте Джошуа я бы сказал Пулеву, что он будет следующим соперником, но после Усика. Потому что Усик – ходячий террор, большая проблема. Лучше подраться с ним сейчас, – отмечает Фирон. – Не нужно давать Усику время освоиться в супертяжелом весе, пустить здесь свои корни. Он еще не чувствует себя здесь комфортно, но потом он принесет кучу проблем".
Ранее мы сообщали, что Усик дал прогноз на бой несостоявшегося самоубийцыДеонтея Уайлдера против британского супертяжа Тайсона Фьюри.
"Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри, – говорит Усик. – Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто попасть в любой момент, как это и произошло в их первом поединке".
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