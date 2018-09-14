Усик и Беллью прокомментировали предстоящий бой

Сегодня было объявлено о подписании контракта на бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО) и британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 КО). Поединок состоится 10 ноября в Манчестере. После подписания контракта боксеры прокомментировали предстоящий поединок.

"Я готовлюсь к этому поединку уже долгое время. Я очень жду боя в Великобритании. С головой ушел в тренировочный лагерь и упорно работаю. Вместе с командой мы готовимся к долгому противостоянию. Он говорит, что победит меня, и мне нравится такое отношение. Но нельзя победить того, кто просто невидим на ринге. 10 ноября я, как всегда, одержу победу", – заявил Усик.

"Для меня нет лучшей проверки, чем бой с Усиком. Он один из самых устрашающих людей в мире бокса, но для меня в этом нет ничего нового. Мне говорят, что я быстро проиграю, но мы выясним это. Я не собираюсь стоять перед Александром и принимать на себя пятиударные комбинации. 10 ноября я собираюсь сделать то, что прежде не делал никто: я собираюсь нокаутировать абсолютного чемпиона мира", – говорит Беллью.