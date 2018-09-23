Усик и Беллью провели дуэль взглядов на "Уэмбли"

В субботу, 22 сентября, на лондонском стадионе "Уэмбли" прошел боксерский вечер. Главным событием которого был чемпионский бой в супертяжелом весе. Британец Энтони Джошуа сохранил чемпионские пояса по версиям IBO, WBA, IBF, WBO. В седьмом раунде Джошуа эффектно нокаутировал российского претендента Александра Поветкина.

Перед этим боем на ринг вышли абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) и британец Тони Беллью (30-2-1, 22 КО). Боксеры провели первую дуэль взглядов, начиная раскручивать свой поединок, который пройдет 10 ноября в Манчестере.

Интересно, что на днях в тренировочный лагерь Усика приехали допинг-офицеры. Согласно правилам WBC, боксеры из топ-15 рейтинга организации обязаны проходить проверки на наличие или отсутствие запрещенных препаратов, где бы они не находились.

Усик сейчас приступил к подготовке к поединку против британца Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все титулы украинского чемпиона. Вполне вероятно, что этот бой станет для Александра последним в первом тяжелом весе – украинец намерен подняться в супертяжелую весовую категрию.