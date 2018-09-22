Усик и Беллью встретятся перед боем Джошуа – Поветкин

Сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO та IBO британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) встретится с претендентом из России Александром Поветкиным (34-1, 24 КО). Онлайн боя Джошуа – Поветкин идет на нашем сайте.

В рамках боксерского шоу на ринг выйдет также абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик и его соперник Тони Беллью, сообщает boxing-mma.com. Боксеры проведут первую дуэль взглядов. Ожидается, что победитель боя Джошуа – Поветкин может встретиться с победителем боя Усик – Беллью в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик и Беллью проведут бой 10 ноября в Манчестере.

Интересно, что на днях в тренировочный лагерь Усика приехали допинг-офицеры. Согласно правилам WBC, боксеры из топ-15 рейтинга организации обязаны проходить проверки на наличие или отсутствие запрещенных препаратов, где бы они не находились.

Усик сейчас приступил к подготовке к поединку против британца Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все титулы украинского чемпиона. Вполне вероятно, что этот бой станет для Александра последним в первом тяжелом весе – украинец намерен подняться в супертяжелую весовую категрию.