Усик и Белью встретятся в Киеве в октябре этого года

31-летний чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA и WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик встретиться с экс-чемпионом WBC британцем Тони Белью в Киеве. Правда, встреча Александра с Тони состоится не в ринге, а в рамках 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который пройдет в столице Украины с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Участие Усика украинскому оргкомитету конвенции подтвердил его промоутер Александр Красюк, а участие Белью -президент WBC Маурисио Сулейман.

Бой же между украинцем и британцем за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, по словам Александра Красюка, должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года.

Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. А также мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.

Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал "Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.