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Усик и Ломаченко заинтриговали "схваткой" на воде: фото

18 августа, 13:10

Олег Люлька Олег Люлька

Боксеры-кумовья выбрались на рыбалку на лодке. Проигравший должен был "плыть до берега своим ходом"

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и его кум супертяж Александр Усик, которым этой осенью предстоят поединки против Теофимо Лопеса и Дерека Чисоры, устроили соревнование на воде. Боксеры решили порыбачить с лодки "на спор".

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"Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы – плывет на берег своим ходом", – написали боксеры под совместным фото со своей рыбалки, опубликованным в общем аккаунте спортсменов

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Однако имя победителя этого рыбацкого противостояния Ломаченко с Усиком так и не назвали, заставив своих фолловеров гадать.

  • "Так кто же проиграл?"
  • "Там, видимо, ничья. В тех местах с судачком сейчас совсем плохо"
  • "А если никто не поймает, плывите оба наперегонки!"

Усик и Ломаченко

Усик и Ломаченко / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что Ломаченко установил личный рекорд, поймав в Одесской области 38-килограммовую рыбину. Это больше половины веса самого боксера.

Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко на рыбалке предложили измерить мужской размер. "Кто ты? Только без подробностей", – обратились с вопросом к подписчикам кумовья.

Смотрите, как Ломаченко запускает рыбу в воду

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рыбалка боксеры Василий Ломаченко Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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