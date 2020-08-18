Усик и Ломаченко заинтриговали "схваткой" на воде: фото

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и его кум супертяж Александр Усик, которым этой осенью предстоят поединки против Теофимо Лопеса и Дерека Чисоры, устроили соревнование на воде. Боксеры решили порыбачить с лодки "на спор".
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"Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы – плывет на берег своим ходом", – написали боксеры под совместным фото со своей рыбалки, опубликованным в общем аккаунте спортсменов
Однако имя победителя этого рыбацкого противостояния Ломаченко с Усиком так и не назвали, заставив своих фолловеров гадать.
- "Так кто же проиграл?"
- "Там, видимо, ничья. В тех местах с судачком сейчас совсем плохо"
- "А если никто не поймает, плывите оба наперегонки!"
Ранее мы писали, что Ломаченко установил личный рекорд, поймав в Одесской области 38-килограммовую рыбину. Это больше половины веса самого боксера.
Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко на рыбалке предложили измерить мужской размер. "Кто ты? Только без подробностей", – обратились с вопросом к подписчикам кумовья.
Смотрите, как Ломаченко запускает рыбу в воду
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