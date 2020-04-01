Усик и Сталин: боксер угодил в скандал из-за фото с одобрением диктатора

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в очередной раз заставил пользователей Сети обсуждать его гражданскую позицию. Ранее мы писали, что украинец пострадал от коронавируса: бой Усик – Чисора 23 мая не состоится.

31 марта сообщество в Facebook "Баба і кіт" опубликовало фото украинца, судя по всему, времен его выступления за "Украинских Атаманов", на котором тот вместе с друзьями позирует на фоне надписи "Viva Stalin", а также изображения серпа и молота на стене. По выражению лица боксера и его жестам, можно понять, что он одобряет это граффити.

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Публикация по состоянию на утро 1 апреля собрала почти 700 комментариев, подавляющее большинство которых резко негативные по отношению к Усику.

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Ранее мы рассказывали о пикантной ситуации, в которой оказался кум Александра Усика.Василий Ломаченко призвал православных делать кресты на дверях оливковым маслом – якобы такие указания были даны с небес монахам на горе Афон. Однако позже Василий удалил этот пост и извинился за него, признав, что опубликовал фейк.

Смотрите, как Усик на тренировке упражняется с монетами

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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