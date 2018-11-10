Усик или Беллью? Опрос на победителя боя

Считанные часы остались до вечера бокса в английском Манчестере. Главным здесь будет поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и журнала The Ring Александра Усика и экс-чемпиона мира по версии WBC Тони Беллью. Онлайн-трансляция боя Александр Усик – Тони Беллью уже идет на нашем сайте.

Перед боем мы запускаем опрос: "Кто и как победит?"

Интересно, что букмекеры считают Усика фаворитом поединка. Коэффициент на победу украинского боксера равен – 1.13, тогда как на победу Тони Беллью можно сделать ставку с коэффициентом 0 6.50, а на ничью – 26.00.

На профессиональном ринге Александр Усик провел 15 поединков и все выиграл, 11 побед нокаутом. Тони Беллью провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения (1 нокаутом), 1 ничья.

Кстати, знали ли вы о том, что Тони Беллью мечтал играть за "Эвертон", но его выгнали из футбола из-за лишнего веса? А о том, что британец сыграл одну из ролей в продолжении культового фильма про Рокки – "Крид"? Интересные факты из биографии Тони Беллью.