"Усик из Крыма и спокойно мог бы перекрасить себя в русский флаг": боец UFC вступился за украинца

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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Грузино-украинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе стал на защиту украинского боксера Александра Усика из-за его позиции в вопросе аннексии Крыма Россией. Украинец отказывался отвечать на вопросы "чей Крым", а после очередного из них назвал вопросы о Крыме собачьими.

"Он очень патриотически настроенный украинец и любящий свою страну человек. Он смелый, соглашается прославлять Украину в России и поднимать там украинский флаг. Он из Крыма и спокойно мог бы перекрасить себя в русский флаг. Не говорю, хорошо это или плохо, но мог. Люди не понимают его, потому что журналисты показывают его с той стороны, с которой им выгодно. Коверкают слова, показывают только половину из того, что он говорит. Его слова не несут тот контекст, который нам преподносят.

Не хочу как-то обличать украинских спортсменов. Но скажу о нас – мы любим свою Родину. Я чувствую долг перед ней. Когда подобные проблемы возникли в Украину, я тоже высказывался и говорил, что Украина – суверенное государство. В 21 веке споры не должны решаться силовыми методами, а люди страдать. Это касается и Грузии, и Украины", – сказал Долидзе.

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Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7 кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. Он провел шесть боев в MMA и все выиграл. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WWFC. В этом году подписал контракт с UFC, но дебютировать в промоушене не смог – Роман был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в его организм с каплями для носа.

Смотрите, как Усик готовился к дебютному бою в супертяжелом весе:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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