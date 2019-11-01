Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

"Усик из Крыма и спокойно мог бы перекрасить себя в русский флаг": боец UFC вступился за украинца

1 ноября, 12:23

Роман Долидзе считает Усика патриотически настроенным украинцем и любящим свою страну человеком

Александр Усик

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Реклама

Грузино-украинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе стал на защиту украинского боксера Александра Усика из-за его позиции в вопросе аннексии Крыма Россией. Украинец отказывался отвечать на вопросы "чей Крым", а после очередного из них назвал вопросы о Крыме собачьими.

"Он очень патриотически настроенный украинец и любящий свою страну человек. Он смелый, соглашается прославлять Украину в России и поднимать там украинский флаг. Он из Крыма и спокойно мог бы перекрасить себя в русский флаг. Не говорю, хорошо это или плохо, но мог. Люди не понимают его, потому что журналисты показывают его с той стороны, с которой им выгодно. Коверкают слова, показывают только половину из того, что он говорит. Его слова не несут тот контекст, который нам преподносят.

Не хочу как-то обличать украинских спортсменов. Но скажу о нас – мы любим свою Родину. Я чувствую долг перед ней. Когда подобные проблемы возникли в Украину, я тоже высказывался и говорил, что Украина – суверенное государство. В 21 веке споры не должны решаться силовыми методами, а люди страдать. Это касается и Грузии, и Украины", – сказал Долидзе.

Читайте также: Александр Усик наконец-то ответил на вопрос, чей Крым

Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7 кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. Он провел шесть боев в MMA и все выиграл. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WWFC. В этом году подписал контракт с UFC, но дебютировать в промоушене не смог – Роман был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в его организм с каплями для носа.

Смотрите, как Усик готовился к дебютному бою в супертяжелом весе:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик смешанные единоборства Роман Долидзе

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нокдаун для обидчика Кличко: Тайсона Фьюри завалил американский
Нокдаун для обидчика Кличко: Тайсона Фьюри завалил американский "бомж"Бокс
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"Бокс
Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда
Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекордаБокс
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходитьБокс
Обидчик Кличко за 15 млн выбил
Обидчик Кличко за 15 млн выбил "бомжа" с ринга: видео рестлинг-нокаута в исполнении Тайсона ФьюриБокс
Скандал в войне за
Скандал в войне за "наследство" Усика: грязного "латвийца" не пускают в финал суперсерииБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...