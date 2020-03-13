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"Усик может танцевать 24 часа, 7 дней в неделю, но я отберу его золотой билет": громкое обещание Чисоры

13 марта, 20:54

Елена Павлова

Британский супертяж рассказал, как собирается замедлить подвижного украинца

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора рассказал, как собирается остановить украинца Александра Усика 23 мая в бою на O2 Arena в Лондоне. Ранее мы писали, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку.

"Спасибо Усику, что он принял этот бой. Он – топ-боксер. Это будет хороший поединок. Мы активно готовимся к нему. Усик владеет золотым билетом на бой с Джошуа, и я намерен его отобрать. Единственный путь Усика к победе – это нокаутировать меня, но этого не будет.

Да, он хорош в движении, может танцевать вокруг меня 24 часа и 7 дней в неделю. Поэтому мне нужно будет осуществить пару ударов, чтобы замедлить его. Я усердно готовлюсь к бою. Посмотрим, как сложится, но я крайне воодушевлен этим шансом", – сказал Чисора.

Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Reuters

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Ранее Александр Усик рассказал про ожидания от боя с Чисорой: "Бой з Чисорой будет большим испытанием для меня, и я буду усердно готовится к нему, также как я и готовлюсь ко всем поединкам. Смотрел его бой, когда он бил по лицу Виталия Владимировича, а потом плевался водой в Володю. Думаю, что он уже перерос вот это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться".

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

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Видео: Instagram

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боксеры Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора

Источники: Сегодня|Спорт , matchroomboxing

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