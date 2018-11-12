Усик наносил больше ударов и чаще попадал: статистика боя с Беллью

До нокаута в Манчестере Усик выбросил 423 удара, из которых 111 оказались точными

В субботу Александр Усик в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью в поединке в Манчестере, в котором украинский боксер проводит первую защиту титула абсолютного чемпиона мира. Мы проводили онлайн боя Усик – Беллью с фото и описанием каждого раунда поединка. Интересно, что на момент остановки поединка Усик проигрывал на записках судей.

Стала известна статистика Compubox по ударам боксеров. Александр Усик выбросил почти вдвое больше ударов, чем Беллью – 424 против 268 у британского боксера. При этом точность ударов у украинца тоже была немного выше – 26,4% против 22,8%. Беллью опередил Усика по количеству выброшенных ударов только в первом раунде, правда, и тогда британец попал в цель только 1 раз, а удары Усика трижды достигли своей цели.

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Победа над Беллью принесла Усику 135 очков в рейтинге Boxrec и позволила подняться с восьмого места сразу на третье в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, опередив своего друга и кума Василия Ломаченко.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе остался в восторге от поединка Усика против Беллью.