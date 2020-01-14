Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназом

Украинский супертяж пафосно отреагировал на пропаганду военных РФ в ролике на странице своего кума

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

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Украинский супертяж Александр Усик высказался в поддержку своего кума Василия Ломаченко после скандала, связанного с видео о "силе православного духа", которое ранее Ломаченко опубликовал у себя в Instagram.

INSTAGRAM

Напомним, в этом ролике российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

Это вызвало шквал критики в сторону Ломаченко: например, известный украинский шоумен Сергей Притула назвал боксера "малороссом", а также потроллил его вопросом: "А где танкисты из Бурятии?".

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Накануне Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео с российским спецназом. "Спасибо всем, кто все ж увидел суть, – написал Ломаченко. – Она была совсем не в триколоре/А чтоб с души отмыть скорей всю муть/И брат на брата не лез чтоб при раздоре".

После этого Ломаченко показал, какую страну будет представлять на мировой арене. Василий сделал это, выложив видео с подборкой своих побед под сине-желтым флагом, и подписав его: "Так было, так есть и так будет!"

Разместил это видео с украинскими победами кума у себя в Instagram и Александр Усик, добавив на словах: "Ломаченко – это Догма". И добавил к этому аббревиатуру UA.

INSTAGRAM

Напомним, ранее за Ломаченко заступился тренер Усика – Сергей Лапин, назвавший критиков Василия "демонами с хвостами", а также выразивший удивление, как пользователи соцсетей на черно-белом видео сумели рассмотреть флаг России.

Отметим, что в оригинальном цветном видео нашивки с флагом России на плечах у спецназовцев видно четко.

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