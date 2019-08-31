Усик не хочет драться с россиянами, но продолжает за них болеть: заявление украинца о Нурмагомедове

Украинец заявил, что в поединке Нурмагомедов - Порье его симпатии будут на стороне Хабиба

Александр Усик / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик поделился мыслями о чемпионе UFC в легком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове. Также он признался, за кого будет болеть в бою Хабиба с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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"За кого я буду болеть в поединке Нурмагомедова с Порье? Ребята, я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда дрался против Рыжего. Конор победит Хабиба? Уже победил один раз, пересмотрите запись того боя. Что касается моего отношения к Нурмагомедову, то он здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не глядя по сторонам", – сказал Усик в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

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Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Как мы писали ранее, Усик объяснил, почему отказывается от соперников из России. "Федосов не будет моим соперником. Как и Поветкин. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец… Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, дерьма, которое будет литься с обеих сторон", – заявил украинец.

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Также сообщалось, что Усик назвал представителем ЛГБТ подписчика, подсунувшего ему флаг России. Украинский чемпион не оставил без реакции вопрос: "С днем какого флага, Саня? RU?"

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