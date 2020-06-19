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Усик не откажется от чемпионского боя с Джошуа ни за какие деньги: "Это вопрос наследия"

19 июня, 23:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Менеджер крымчанина Александр Красюк рассказал об амбициях своего подопечного

Украинский боксер Александр Усик не намерен упускать возможность стать чемпионом мира даже, если ему предложат крупные отступные. Сейчас 33-летний уроженец Симферополя является обязательным претендентом от WBO на бой с британским чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа. И стали говорить, что Усик может уступить свою очередь Тайсону Фьюри. На днях мы писали, что Усику вместо Джошуа подсовывают другого британца.

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Однако промоутер Александр Красюк отверг возможность, что из-за денег украинец откажется от чемпионского боя с Джошуа:

"Усик назван обязательным претендентом на пояс WBO. Сейчас он готовится к бою против Чисоры и ждет объявления поединка. То, что мы хотим драться с Джошуа до его объединительного поединка с Фьюри, – это не наше воображение. Это правила, которым нужно следовать. Усик также стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 91 кг) и оставил пояса вакантными.

У Джошуа были обязательства перед IBF и WBO. Пулев был выбран первым потому, что мы согласились, но с условием, что сразу же после того, как Джошуа подерется с Пулевым, он встретится с Усиком. А тут начались разговоры о бое Джошуа – Фьюри. Но Фьюри нужно подраться с претендентом, чтобы стать настоящим чемпионом WBC.

Готов ли Усик отступить за деньги? Послушайте, сейчас делается история. Думаете, какие-то деньги заставят Усика остаться в стороне? Какие деньги заставят амбициозного спортсмена отказаться от своей цели? Это не вопрос денег, это вопрос наследия".

Стало известно, что Усик пишет картины в уникальной манере.

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа

Источник: xsport.ua

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