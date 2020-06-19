Усик не откажется от чемпионского боя с Джошуа ни за какие деньги: "Это вопрос наследия"

Украинский боксер Александр Усик не намерен упускать возможность стать чемпионом мира даже, если ему предложат крупные отступные. Сейчас 33-летний уроженец Симферополя является обязательным претендентом от WBO на бой с британским чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа. И стали говорить, что Усик может уступить свою очередь Тайсону Фьюри. На днях мы писали, что Усику вместо Джошуа подсовывают другого британца.

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Однако промоутер Александр Красюк отверг возможность, что из-за денег украинец откажется от чемпионского боя с Джошуа:

"Усик назван обязательным претендентом на пояс WBO. Сейчас он готовится к бою против Чисоры и ждет объявления поединка. То, что мы хотим драться с Джошуа до его объединительного поединка с Фьюри, – это не наше воображение. Это правила, которым нужно следовать. Усик также стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 91 кг) и оставил пояса вакантными. У Джошуа были обязательства перед IBF и WBO. Пулев был выбран первым потому, что мы согласились, но с условием, что сразу же после того, как Джошуа подерется с Пулевым, он встретится с Усиком. А тут начались разговоры о бое Джошуа – Фьюри. Но Фьюри нужно подраться с претендентом, чтобы стать настоящим чемпионом WBC. Готов ли Усик отступить за деньги? Послушайте, сейчас делается история. Думаете, какие-то деньги заставят Усика остаться в стороне? Какие деньги заставят амбициозного спортсмена отказаться от своей цели? Это не вопрос денег, это вопрос наследия".

Стало известно, что Усик пишет картины в уникальной манере.

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