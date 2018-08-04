Усик – о российском гражданстве: "У меня есть страна, есть паспорт, есть дом"

Сегодня, 09:45

В России заговорили о выдаче украинцу гражданства после победы во Всемирной боксерской Суперсерии

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил на появившуюся информацию, что в России рассматривают вариант выдачи ему российского паспорта после заявление Усика, что ему не нужно звание "Герой Украины". Напомним свой последний бой на данный момент Усик провел в Москве, где в финале Всемирной боксерской Суперсерии победил местного боксера Мурата Гассиева.

"Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня все есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде. Пускай весь мир предложит гражданство – я буду везде ездить и все, мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего", – сказал Усик в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко после боя Усика заявил, что "еще чуть-чуть, и в агрессию России никто не поверит".

Мы уже сообщали, что Усик официально может претендовать на бой с обидчиком Кличко. Украинский боксер получил статус суперчемпиона после пяти подряд защит титула WBO.
бокс, гражданство, Александр Усик

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Источник:

112.ua

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