Усик – о следующем сопернике, своем весе и отличии в хэвивейте: большое интервью боксера

Украинский боксер согласен провести еще один бой перед поединком с Джоуша или Руисом

Александр Усик после победы над американцем Чаззом Уизерспунов ответил на пресс-конференции. Напомним, украинец одержал досрочную победу в седьмом раунде – соперник отказался продолжать бой. Это был дебютный бой в супертяжелом весе. Ранее мы опубликовали полную запись боя Усик – Уизерспун.

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- Как вы оцениваете свое выступление?

- Мне кажется, успешное. Слава Богу, мы выиграли, все хорошо. Самое главное, что, мне кажется, я выполнил задачу, которую мне говорили в углу.

- Какую бы оценку за бой против Уизерспуна вы себе поставили?

- Я не могу себя оценивать. Это будет очень нехорошо, если я буду себя оценивать. Пусть люди скажут.

- После перехода в супертяжелый вес вы прочувствовали удары в этом дивизионе. Что можете сказать о потенциальных боях с Джошуа и Уайлдером?

- Да просто не нужно пропускать, вот и все.

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

- Как вам поддержка в Чикаго, собираетесь еще здесь продолжать проводить бои?Вопрос был задан на украинском, что вызвало ступор у Эгиса Климаса, выступавшего сегодня в роли переводчика. Саша сначала перевел вопрос своему менеджеру на русский, а затем ответил.

- Очень хорошая атмосфера. Очень благодарен людям, которые пришли поддержать меня. Которые приехали, которые здесь живут и пришли. Все зависит от того, где мне будут организовывать поединки. Если они будут в Америке, значит в Америке.

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- Кого видите следующим соперником?

- Это вопрос к Эдди (Хирну – промоутеру Усика. – Прим). Это не ко мне вопрос. Если бы я выбирал, то выбрал бы победителя боя Джошуа – Руис. Пуская они боксируют, а там посмотрим. Это их задача, а не моя. Кто важнее для меня? Думаю, это Джошуа.

- Чем отличается бой в тяжелом весе от супертяжелого?

Отличается динамикой. Здесь все чуть помедленней происходит. Удары, понятное дело, ощущаются. Даже когда в область плеча попадают. Ощущается, что парень очень много весит. То, что я готовился к другому оппоненту. Мне нужно было пару раундов, чтобы подстроиться под этого оппонента. Нужно было посмотреть, что он будет делать в ринге, потому что мы делали совсем другую работу под другого оппонента. Но в этом и заключается понятие профессиональный боксер – даже в самый трудный момент нужно уметь перестроиться.

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

- В первом дебютном бою в хэвивейте ты весил 97 кг. В каком весе ты бы хотел боксировать дальше или это зависит от конкретного соперника?

- Думаю, мы еще наберем немного веса. 100 кг и чуть больше будет. Это ведь только начало. Мы специально не набирали вес. Это не проблема набрать его. Если нужно 105-110 кг – это не проблема, но будет проблема в качестве бокса, скорости. Так что нужно очень грамотно набирать вес.

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Если я наберу много веса, то, естественно, к нему нужно привыкнуть. Это же математика, физика, что же я буду пузырем.

- Как боксер ты должен поменять в супертяжелом весе или тебе хватит того, что ты делал в крузерах?

- А вы как думаете?

- Да. Нужно выбрасывать меньше ударов, ты набрасываешь 700, а нужно 400 Ты теряешь свои возможности. Тебе нужно выбрасывать меньше ударов, но, чтобы они были тяжелыми.

- Мне нужно поработать над точностью попадания, потому что, мне кажется, я не слабо могу ударить. Можете набрать пару моих оппонентов по телефону и спросить, как я бью.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Если бы у тебя был выбор, ты бы еще с кем-то провел промежуточный бой или сразу сразился бы с Джошуа или Руисом?

- Я еще с кем-нибудь побоксирую, почему бы нет. Я реально хочу боксировать. Я реально соскучился за боксом.

- Почему тебя сейчас не тренирует Ломаченко-старший?

- Он меня тренирует, вы просто не видите этого. Он всегда с нами, он каждый день у нас в лагере.

Разочаровался, когда узнал о допинге Спонга?

- Я не был разочарован, я чуть-чуть был огорченный. Я сидел в своем номере и смотрел бои своего нового оппонента и анализировал, что мне нужно делать, что менять.

- Соперник чем-то удивил, он был таким, как вы его изучили или что-то он изменил в своем боксе? Если бы бой не остановили досрочно, он бы закончился нокаутом?

- Было очень мало времени, чтобы изучить и наработать какие-то новые комбинации. Мы здесь уже не тренировались, просто набирались сил после тяжелого тренировочного лагеря. У нас было время просто посмотреть, проанализировать и подстроиться уже в ринге. Мы три месяца нарабатываем одно и то же под определенного оппонента. Специально вызываем спарринг-партнеров. Так произошло, значит так надо было, ничего в этом страшного нет. Он был таким же, как мы его увидели.

Здесь в разговор с журналистом вмешался Климас, пожаловавшись на то, что не сможет все перевести, поэтому ответ на вопрос о нокауте так и не прозвучал.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

- Какие планы у вас до пятницы? Я знаю, ты полетишь поддержать Александра Гвоздика в бою против Артура Бетербиева.

- Мои планы: завтра я лечу в Майами к моей жене и друзьям. После этого я лечу к Александру Гвоздику в Филадельфию.

На последний вопрос Александр сам ответил на английском, на что отреагировал Эдди Хирн: "Зачем мы до этого переводили все за тебя?". "Я говорил на английском? Ой, извините", – отшутился Усик.

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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